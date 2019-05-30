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Болтон сравнил Brexit с объявлением независимости США

Новости » Политика    30.05.2019 - 18:18
Болтон сравнил Brexit с объявлением независимости США
Фото: Джон Болтон (yes-ukraine.org)

Также Болтон Добавил, что Трамп готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из ЕС

Советник президента Соединенных Штатов Аамерики Дональда Трампа Джон Болтон выразил свое мнение о перспективах Британии в результате выхода из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"США однажды провозгласили свою независимость, и все прошло хорошо", - завил Болтон.

Советник Трампа добавил, что президент готов оказать Великобритании любую помощь по выходу из Европейского союза, какая только понадобится. Болтон также не согласился с тем, что Brexit представляет угрозу безопасности Великобритании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Джон Болтон провел в Великобритании тайные переговоры с депутатами парламента от Консервативной партии, сторонниками выхода из Европейского союза (Brexit). На встрече, длившейся более часа, Болтон дал понять, что Дональд Трамп хочет ускорить торговую сделку с Великобританией после Brexit.

Кроме того, Джон Болтон заявил, что президент Дональд Трамп готов заключить новое торговое соглашение с Великобританией сразу после ее выхода из состава Европейского союза. Сообщается, что США будут готовы заключить с этой страной новое торговое соглашение.

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Новости Украины Джон БолтонСоединенные Штаты АмерикиBrexit
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