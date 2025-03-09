Трамп поскаржився, що Зеленський забирав гроші в США, як цукерки в дитини
Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає українського лідера Володимира Зеленського вдячним за допомогу, яку надали Штати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News.
Журналістка запитала Трампа, що саме його розізлило під час зустрічі з українським президентом у Білому домі.
Трамп заявив, що Зеленський нібито "забирав гроші в США" за час правління його попередника експрезидента Джо Байдена.
"Те, що він (Зеленський, - ред.) зробив, було схоже на те, як відібрати цукерку у дитини. Він розумний хлопець, і він жорсткий хлопець. І він забрав гроші з цієї країни (США, - ред.) за Байдена, як цукерку у дитини", - сказав американський лідер.
Президент США розповів, що не вважає українського президента достатньо вдячним.
"Ми дали йому 350 млрд доларів, а він говорить про те, що вони (українці, - ред.) воювали, і вони дійсно воювали... Це хоробрість, тому що хтось повинен використовувати цю зброю", - розповів політик.
Водночас американський лідер вчергове повторив, що саме за його каденції Україна вперше отримала переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, і що якби він був у владі, то повномасштабне вторгнення РФ би не розпочалося.
Нагадаємо, що раніше Зеленський наголосив, що за три роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації, обсяг підтримки від США становив 100 млрд доларів.
Президент наголосив, що навіть ці кошти він не готовий визнавати боргом. Бо він домовлявся з експрезидентом США Джо Байденом і американським Конгресом, що ті кошти, які надавала країна, - це гранти, а не гроші в борг.
Зауважимо, що раніше в інтерв'ю Трамп заявив, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він. Він підкреслив, що зупинив важливі економічні проекти Кремля.
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