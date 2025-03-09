Трамп пожаловался, что Зеленский забирал деньги в США, как конфеты у ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News .

Журналистка спросила Трампа, что именно его разозлило во время встречи с украинским президентом в Белом доме.

Трамп заявил, что Зеленский якобы "забирал деньги у США" за время правления его предшественника экс-президента Джо Байдена.

"То, что он (Зеленский, - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны (США, - ред.) за Байдена, как конфету у ребенка", - сказал американский лидер.

Президент США рассказал, что не считает украинского президента достаточно благодарным.

"Мы дали ему 350 млрд долларов, а он говорит о том, что они (украинцы, - ред.) воевали, и они действительно воевали... Это храбрость, потому что кто-то должен использовать это оружие", - рассказал политик.

В то же время американский лидер в очередной раз повторил, что именно при его каденции Украина впервые получила переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, и что если бы он был у власти, то полномасштабное вторжение РФ бы не началось.