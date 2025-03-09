Трамп пожаловался, что Зеленский забирал деньги в США, как конфеты у ребенка
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает украинского лидера Владимира Зеленского благодарным за помощь, которую предоставили Штаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
Журналистка спросила Трампа, что именно его разозлило во время встречи с украинским президентом в Белом доме.
Трамп заявил, что Зеленский якобы "забирал деньги у США" за время правления его предшественника экс-президента Джо Байдена.
"То, что он (Зеленский, - ред.) сделал, было похоже на то, как отобрать конфету у ребенка. Он умный парень, и он жесткий парень. И он забрал деньги из этой страны (США, - ред.) за Байдена, как конфету у ребенка", - сказал американский лидер.
Президент США рассказал, что не считает украинского президента достаточно благодарным.
"Мы дали ему 350 млрд долларов, а он говорит о том, что они (украинцы, - ред.) воевали, и они действительно воевали... Это храбрость, потому что кто-то должен использовать это оружие", - рассказал политик.
В то же время американский лидер в очередной раз повторил, что именно при его каденции Украина впервые получила переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, и что если бы он был у власти, то полномасштабное вторжение РФ бы не началось.
Напомним, что ранее Зеленский отметил, что за три года полномасштабного вторжения Российской Федерации, объем поддержки от США составил 100 млрд долларов.
Президент подчеркнул, что даже эти средства он не готов признавать долгом. Потому что он договаривался с экс-президентом США Джо Байденом и американским Конгрессом, что те средства, которые предоставляла страна, - это гранты, а не деньги в долг.
Заметим, что ранее в интервью Трамп заявил, что никто не был жестче в отношении России, чем он. Он подчеркнул, что остановил важные экономические проекты Кремля.
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