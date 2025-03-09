Трамп про зупинення допомоги Україні: вона все одно може не вижити
Президент США Дональд Трамп висловився про припинення військової допомоги Україні. Відповідаючи на запитання, він заявив, що Україна може не вижити в будь-якому разі, навіть за умови продовження постачання зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.
Під час інтерв'ю Трампа запитали, чи зможе він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити, на що він сказав таке.
"Ну, вона може не вижити в будь-якому разі, але ви знаєте, що у нас є деякі слабкі місця з Росією. Ви знаєте, що для цього потрібні двоє. Послухайте, цієї війни не повинно було статися, але вона сталася. Тож тепер ми застрягли в тому, що для цього потрібні двоє. Тож тепер ми застрягли в цьому безладі", - сказав Трамп.
Трамп зупинив військову допомогу Україні
Нагадаємо, в ніч на 4 березня у ЗМІ стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні після конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі. Йшлося, зокрема, про те озброєння США, яке вже переправляли літаками, кораблями і те, що було на території Європи.
Крім того, Сполучені Штати скоротили обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак по території РФ. Водночас США продовжують ділитися тими даними, які можуть допомогти ЗСУ захистити себе.
Крім цього, сьогодні NBC News написало, що Трамп не відновить допомогу Україні навіть після підписання угоди про корисні копалини. Крім цієї угоди він хоче побачити зміни у ставленні Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність до територіальних поступок.
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