Трамп порадив Україні "забути про НАТО"

Україні слід забути про вступ до НАТО. Адже, ймовірно, саме через бажання країни стати членом Альянсу російський диктатор Володимир Путін вирішив почати війну.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та CNN.
"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.
Відповідаючи на питання журналіста, як йому вести переговори з Путіним, президент США сказав, що "він дуже розумний хлопець, дуже хитра людина".
"Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що стосується цього випадку, у нього не було наміру, на мій погляд, врегулювати цю війну. Я думаю, він хотів усього цього. Коли я був обраний, ми поговорили, і я думаю, що ми домовимося", - додав Трамп.
Він зазначив, що якби його не обрали президентом США, то Путін просто продовжував би "йти через Україну".
Нагадаємо, Україна сподівалася отримати офіційне запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року, але цього не сталося. Влада наполягає на чіткому графіку вступу, однак Альянс заявляє, що членство можливе лише після завершення війни.
Водночас глава Пентагону Піт Хегсет на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.
Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.
Президент України Володимир Зеленський своєю чергою наголосив, що якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.
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