Трамп порадив Україні "забути про НАТО"

"Я зараз не буду про це говорити. Я можу сказати, забудьте про НАТО. Це, ймовірно, причина, через яку все (війна в Україні - ред.) почалося", - заявив Трамп.

Відповідаючи на питання журналіста, як йому вести переговори з Путіним, президент США сказав, що "він дуже розумний хлопець, дуже хитра людина".

"Я мав справу з дуже поганими людьми, але скажу вам, що стосується цього випадку, у нього не було наміру, на мій погляд, врегулювати цю війну. Я думаю, він хотів усього цього. Коли я був обраний, ми поговорили, і я думаю, що ми домовимося", - додав Трамп.

Він зазначив, що якби його не обрали президентом США, то Путін просто продовжував би "йти через Україну".