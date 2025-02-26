Трамп посоветовал Украине "забыть о НАТО"

"Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, как ему вести переговоры с Путиным, президент США сказал, что "он очень умный парень, очень хитрый человек".

"Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу вам, что касается этого случая, у него не было намерения, на мой взгляд, урегулировать эту войну. Я думаю, он хотел всего этого. Когда я был избран, мы поговорили, и я думаю, что мы договоримся", - добавил Трамп.

Он отметил, что если бы его не избрали президентом США, то Путин просто продолжал бы "идти через Украину".