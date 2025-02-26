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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп посоветовал Украине "забыть о НАТО"

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине следует забыть о вступлении в НАТО. Ведь, вероятно, именно из-за желания страны стать членом Альянса российский диктатор Владимир Путин решил начать войну.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News и CNN.

"Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине - ред.) началось", - заявил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, как ему вести переговоры с Путиным, президент США сказал, что "он очень умный парень, очень хитрый человек".

"Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу вам, что касается этого случая, у него не было намерения, на мой взгляд, урегулировать эту войну. Я думаю, он хотел всего этого. Когда я был избран, мы поговорили, и я думаю, что мы договоримся", - добавил Трамп.

Он отметил, что если бы его не избрали президентом США, то Путин просто продолжал бы "идти через Украину".

 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина надеялась получить официальное приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне в июле 2024 года, но этого не произошло. Власти настаивают на четком графике вступления, однако Альянс заявляет, что членство возможно только после завершения войны.

В то же время глава Пентагона Пит Хегсет на заседании в формате "Рамштайн" заявил о том, что США не считают вступление Украины в НАТО "реалистичным" результатом мирных переговоров.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что считает членство Украины в НАТО маловероятным или непрактичным.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь подчеркнул, что если Украина не будет в НАТО, тогда Альянс должен быть на украинской территории. По его словам, альтернативой вступления Украины в НАТО является расположение войск Альянса на украинской территории. При этом в стране должна находиться армия, которая по размерам будет аналогична российской.

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