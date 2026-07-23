Трамп попередив Іран про суворе покарання через атаки хуситів

Сполучені Штати притягнуть Іран до відповідальності за майбутні атаки єменських хуситів на комерційні судна. На Тегеран та бойовиків чекає суворе військове покарання.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social.
Американський політик нагадав, що рік тому США завдали потужних ударів по хуситах у відповідь на їхнє втручання в міжнародну торгівлю та обстріли цивільних суден. Відтоді угруповання тривалий час утримувалося від подібних дій.
Однак минулої ночі хусити знову атакували два кораблі Саудівської Аравії.
За словами Трампа, США притягнуть Іран до відповідальності за ці дії, оскільки хусити є його прямим проксі-угрупованням.
Трамп наголосив, що в разі продовження обстрілів Іран та його союзники зазнають вичерпних військових наслідків.
"Якщо вони зроблять це знову, США притягнуть Іран до відповідальності, оскільки хусити є сурогатом та/або посередником Ірану. Ірану та, звичайно, самим хуситам буде застосовано серйозне військове покарання", - підкреслив він.
Він також додав, що розчарований відновленням атак, оскільки досі хусити "діяли дуже професійно та розумно".
Нагадаємо, напруженість у стосунках між США та Іраном продовжує зростати через серію чергових інцидентів у регіоні Близького Сходу. Ситуація залишається нестабільною, а конфлікт набуває нових загрозливих масштабів.
Раніше американський лідер Дональд Трамп натякнув, що війна з Іраном завершиться нескоро. За його словами, США ще зовсім не закінчили цей конфлікт і не збираються залишати регіон.
Згодом Трамп зробив Ірану жорстке попередження через ситуацію в Ормузькій протоці. Він наголосив, що американські військові відповідно відреагують на будь-які іранські атаки в цьому стратегічному судноплавному маршруті.