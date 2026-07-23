Трамп предупредил Иран о суровом наказании из-за атаки хуситов

Соединенные Штаты привлекут Иран к ответственности за будущие атаки йеменских хуситов на коммерческие суда. Тегеран и боевиков ждет строгое военное наказание.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.
Американский политик напомнил, что год назад США нанесли мощные удары по хуситам в ответ на их вмешательство в международную торговлю и обстрелы гражданских судов. С тех пор группировка долгое время воздерживалась от подобных действий.
Однако минувшей ночью хуситы снова атаковали два корабля Саудовской Аравии.
По словам Трампа, США привлекут Иран к ответственности за эти действия, поскольку хуситы являются его прямой прокси-группировкой.
Трамп подчеркнул, что в случае продолжения обстрелов Иран и его союзники испытывают исчерпывающие военные последствия.
"Если они сделают это снова, США привлекут Иран к ответственности, поскольку хуситы являются суррогатом и/или посредником Ирана. Ирану и, конечно, самим хуситам будет применено серьезное военное наказание", - подчеркнул он.
Он также добавил, что разочарован восстановлением атак, поскольку до сих пор хуситы "действовали очень профессионально и разумно".
Напомним, напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает расти из-за серии очередных инцидентов в регионе Ближнего Востока. Ситуация остается нестабильной, а конфликт приобретает новые угрожающие масштабы.
Ранее американский лидер Дональд Трамп намекнул, что война с Ираном завершится нескоро. По его словам, США еще совсем не закончили этот конфликт и не собираются покидать регион.
Впоследствии Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за ситуации в Ормузском проливе. Он отметил, что американские военные соответственно отреагируют на любые иранские атаки в этом стратегическом судоходном маршруте.