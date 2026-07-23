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Трамп предупредил Иран о суровом наказании из-за атаки хуситов

16:10 23.07.2026 Чт
2 мин
Президент США дал четкий сигнал Тегерану
aimg Сергей Козачук
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Соединенные Штаты привлекут Иран к ответственности за будущие атаки йеменских хуситов на коммерческие суда. Тегеран и боевиков ждет строгое военное наказание.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social.

Новые атаки хуситов и реакция США

Американский политик напомнил, что год назад США нанесли мощные удары по хуситам в ответ на их вмешательство в международную торговлю и обстрелы гражданских судов. С тех пор группировка долгое время воздерживалась от подобных действий.

Однако минувшей ночью хуситы снова атаковали два корабля Саудовской Аравии.

По словам Трампа, США привлекут Иран к ответственности за эти действия, поскольку хуситы являются его прямой прокси-группировкой.

Предупреждение для Тегерана

Трамп подчеркнул, что в случае продолжения обстрелов Иран и его союзники испытывают исчерпывающие военные последствия.

"Если они сделают это снова, США привлекут Иран к ответственности, поскольку хуситы являются суррогатом и/или посредником Ирана. Ирану и, конечно, самим хуситам будет применено серьезное военное наказание", - подчеркнул он.

Он также добавил, что разочарован восстановлением атак, поскольку до сих пор хуситы "действовали очень профессионально и разумно".

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, напряженность в отношениях между США и Ираном продолжает расти из-за серии очередных инцидентов в регионе Ближнего Востока. Ситуация остается нестабильной, а конфликт приобретает новые угрожающие масштабы.

Ранее американский лидер Дональд Трамп намекнул, что война с Ираном завершится нескоро. По его словам, США еще совсем не закончили этот конфликт и не собираются покидать регион.

Впоследствии Трамп сделал Ирану жесткое предупреждение из-за ситуации в Ормузском проливе. Он отметил, что американские военные соответственно отреагируют на любые иранские атаки в этом стратегическом судоходном маршруте.

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