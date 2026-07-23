Трамп попередив Іран про суворе покарання через атаки хуситів

Сполучені Штати притягнуть Іран до відповідальності за майбутні атаки єменських хуситів на комерційні судна. На Тегеран та бойовиків чекає суворе військове покарання.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Truth Social .

Нові атаки хуситів та реакція США

Американський політик нагадав, що рік тому США завдали потужних ударів по хуситах у відповідь на їхнє втручання в міжнародну торгівлю та обстріли цивільних суден. Відтоді угруповання тривалий час утримувалося від подібних дій.

Однак минулої ночі хусити знову атакували два кораблі Саудівської Аравії.

За словами Трампа, США притягнуть Іран до відповідальності за ці дії, оскільки хусити є його прямим проксі-угрупованням.

Попередження для Тегерана

Трамп наголосив, що в разі продовження обстрілів Іран та його союзники зазнають вичерпних військових наслідків.

"Якщо вони зроблять це знову, США притягнуть Іран до відповідальності, оскільки хусити є сурогатом та/або посередником Ірану. Ірану та, звичайно, самим хуситам буде застосовано серйозне військове покарання", - підкреслив він.

Він також додав, що розчарований відновленням атак, оскільки досі хусити "діяли дуже професійно та розумно".