Трамп предупредил Иран о суровом наказании из-за атаки хуситов

Соединенные Штаты привлекут Иран к ответственности за будущие атаки йеменских хуситов на коммерческие суда. Тегеран и боевиков ждет строгое военное наказание.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Truth Social .

Новые атаки хуситов и реакция США

Американский политик напомнил, что год назад США нанесли мощные удары по хуситам в ответ на их вмешательство в международную торговлю и обстрелы гражданских судов. С тех пор группировка долгое время воздерживалась от подобных действий.

Однако минувшей ночью хуситы снова атаковали два корабля Саудовской Аравии.

По словам Трампа, США привлекут Иран к ответственности за эти действия, поскольку хуситы являются его прямой прокси-группировкой.

Предупреждение для Тегерана

Трамп подчеркнул, что в случае продолжения обстрелов Иран и его союзники испытывают исчерпывающие военные последствия.

"Если они сделают это снова, США привлекут Иран к ответственности, поскольку хуситы являются суррогатом и/или посредником Ирана. Ирану и, конечно, самим хуситам будет применено серьезное военное наказание", - подчеркнул он.

Он также добавил, что разочарован восстановлением атак, поскольку до сих пор хуситы "действовали очень профессионально и разумно".