Трамп пообіцяв, що отримає уран від Ірану та нагадав про перемовини

Що передувало заяві Трампа

Раніше президент США заявив, що вже за тиждень війна з Іраном може повністю завершитись. Трамп бачить "великі шанси" на укладення угоди з Тегераном.

"А якщо вона не закінчиться, нам доведеться повернутися до того, щоб бомбити їх дощенту", - наголосив Трамп.

Тим часом Іран заявив, що прохід через Ормузьку протоку тепер безпечний. Проте зауважив, що це сталось завдяки "новим процедурам". Але що це за "процедури" - не уточнюється.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю. Він закликав Пекін донести до іранського керівництва, що продовження конфлікту завдає шкоди китайській економіці.