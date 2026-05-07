Ормузька протока Війна в Україні

Трамп пообіцяв, що отримає уран від Ірану та нагадав про перемовини

00:47 07.05.2026 Чт
2 хв
Американський президент пообіцяв, що Тегеран позбудеться збагаченого урану
aimg Пилип Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трампу заявив, що Сполучені Штати отримають збагачений уран з Ірану. Він зазначив, що зараз обидві країни намагаються досягти угоди щодо завершення війни в Перській затоці.

Відповідаючи на запитання журналістів лідер США виказав впевненість у розв'язанні питання іранської ядерної програми.

"Ми це отримаємо", - сказав Трамп представникам преси виходячи з заходу в Білому домі.

Агенція нагадує, що однією з головних цілей Трампа при запуску військових ударів по Ірану було забезпечення того, щоб Тегеран не розробив ядерну зброю. Іран досі не передав понад 408 кілограмів високозбагаченого урану.

Цікаво, що за даними розвідки США, удари по Ірану протягом останніх двох місяців жодним чином не змінили час, який потрібен Тегерану для створення ядерної зброї.

Що передувало заяві Трампа

Раніше президент США заявив, що вже за тиждень війна з Іраном може повністю завершитись. Трамп бачить "великі шанси" на укладення угоди з Тегераном.

"А якщо вона не закінчиться, нам доведеться повернутися до того, щоб бомбити їх дощенту", - наголосив Трамп.

Тим часом Іран заявив, що прохід через Ормузьку протоку тепер безпечний. Проте зауважив, що це сталось завдяки "новим процедурам". Але що це за "процедури" - не уточнюється.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю. Він закликав Пекін донести до іранського керівництва, що продовження конфлікту завдає шкоди китайській економіці.

