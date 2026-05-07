Трамп пообещал, что получит уран от Ирана и напомнил о переговорах

Что предшествовало заявлению Трампа

Ранее президент США заявил, что уже через неделю война с Ираном может полностью завершиться. Трамп видит "большие шансы" на заключение соглашения с Тегераном.

"А если она не закончится, нам придется вернуться к тому, чтобы бомбить их до основания", - подчеркнул Трамп.

Между тем Иран заявил, что проход через Ормузский пролив теперь безопасен. Однако заметил, что это произошло благодаря "новым процедурам". Но что это за "процедуры" - не уточняется.

В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио обратился к Китаю. Он призвал Пекин донести до иранского руководства, что продолжение конфликта наносит вред китайской экономике.