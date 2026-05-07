Трамп пообіцяв, що отримає уран від Ірану та нагадав про перемовини

Президент США Дональд Трампу заявив, що Сполучені Штати отримають збагачений уран з Ірану. Він зазначив, що зараз обидві країни намагаються досягти угоди щодо завершення війни в Перській затоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Цікаво, що за даними розвідки США, удари по Ірану протягом останніх двох місяців жодним чином не змінили час, який потрібен Тегерану для створення ядерної зброї .

Агенція нагадує, що однією з головних цілей Трампа при запуску військових ударів по Ірану було забезпечення того, щоб Тегеран не розробив ядерну зброю. Іран досі не передав понад 408 кілограмів високозбагаченого урану.

"Ми це отримаємо", - сказав Трамп представникам преси виходячи з заходу в Білому домі.

Що передувало заяві Трампа

Раніше президент США заявив, що вже за тиждень війна з Іраном може повністю завершитись. Трамп бачить "великі шанси" на укладення угоди з Тегераном.

"А якщо вона не закінчиться, нам доведеться повернутися до того, щоб бомбити їх дощенту", - наголосив Трамп.

Тим часом Іран заявив, що прохід через Ормузьку протоку тепер безпечний. Проте зауважив, що це сталось завдяки "новим процедурам". Але що це за "процедури" - не уточнюється.

Своєю чергою державний секретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю. Він закликав Пекін донести до іранського керівництва, що продовження конфлікту завдає шкоди китайській економіці.