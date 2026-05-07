Трамп пообещал, что получит уран от Ирана и напомнил о переговорах
Президент США Дональд Трампу заявил, что Соединенные Штаты получат обогащенный уран из Ирана. Он отметил, что сейчас обе страны пытаются достичь соглашения по завершению войны в Персидском заливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопросы журналистов лидер США выразил уверенность в решении вопроса иранской ядерной программы.
"Мы это получим", - сказал Трамп представителям прессы выходя с мероприятия в Белом доме.
Агентство напоминает, что одной из главных целей Трампа при запуске военных ударов по Ирану было обеспечение того, чтобы Тегеран не разработал ядерное оружие. Иран до сих пор не передал более 408 килограммов высокообогащенного урана.
Интересно, что по данным разведки США, удары по Ирану в течение последних двух месяцев никоим образом не изменили время, которое нужно Тегерану для создания ядерного оружия.
Что предшествовало заявлению Трампа
Ранее президент США заявил, что уже через неделю война с Ираном может полностью завершиться. Трамп видит "большие шансы" на заключение соглашения с Тегераном.
"А если она не закончится, нам придется вернуться к тому, чтобы бомбить их до основания", - подчеркнул Трамп.
Между тем Иран заявил, что проход через Ормузский пролив теперь безопасен. Однако заметил, что это произошло благодаря "новым процедурам". Но что это за "процедуры" - не уточняется.
В свою очередь государственный секретарь США Марко Рубио обратился к Китаю. Он призвал Пекин донести до иранского руководства, что продолжение конфликта наносит вред китайской экономике.