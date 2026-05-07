Трамп пообещал, что получит уран от Ирана и напомнил о переговорах

Президент США Дональд Трампу заявил, что Соединенные Штаты получат обогащенный уран из Ирана. Он отметил, что сейчас обе страны пытаются достичь соглашения по завершению войны в Персидском заливе.

Отвечая на вопросы журналистов лидер США выразил уверенность в решении вопроса иранской ядерной программы. "Мы это получим", - сказал Трамп представителям прессы выходя с мероприятия в Белом доме. Агентство напоминает, что одной из главных целей Трампа при запуске военных ударов по Ирану было обеспечение того, чтобы Тегеран не разработал ядерное оружие. Иран до сих пор не передал более 408 килограммов высокообогащенного урана. Интересно, что по данным разведки США, удары по Ирану в течение последних двух месяцев никоим образом не изменили время, которое нужно Тегерану для создания ядерного оружия.