Трамп пообіцяв надати Україні "дуже гарний захист"

Він зазначив, що сторони ще не обговорювали питання щодо гарантій безпеки для України. Також президент США повторив, що російський диктатор Володимир Путін прагне, щоб Україну не взяли до НАТО.

Трамп додав, що не знає, чи буде це темою обговорень у Білому домі сьогодні.

"Але ми дамо їм дуже гарні гарантії безпеки, дуже гарний захист", - заявив Трамп.

Президент США також додав: "Зараз у нас в іншій кімнаті чекають люди. Усі вони тут з Європи - найвпливовіші люди в Європі - і вони хочуть надати захист. Вони дуже переймаються цим питанням, і ми допоможемо їм у цьому".