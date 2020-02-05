ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп пообещал уничтожить тиранию в Венесуэле

Новости » В мире     05.02.2020 - 07:55
Трамп пообещал уничтожить тиранию в Венесуэле
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп обратился к Гуайдо и подтвердил, что именно его США считают "законным президентом" Венесуэлы

США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к Конгрессу о положении в стране.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом.

"Соединенные Штаты возглавляют дипломатическую коалицию из 59 стран против социалистического диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро. Мадуро - незаконный правитель, тиран, который жестоко обращается со своим народом. Но власть тирании Мадуро будет сокрушена и сломлена", - заявил он.

Отметим, что на выступление главы Белого дома в Конгрессе США был приглашен временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Трамп обратился к Гуайдо и подтвердил, что именно его США считают "настоящим и законным президентом страны.

"Все американцы поддерживают венесуэльский народ и его борьбу за свободу", - сказал он и добавил, что США "поддерживают надежды кубинцев, никарагуанцев и венесуэльцев на восстановление демократии".

Напомним, соперник лидера оппозиции и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов.

Как известно, в Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге после президентских выборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании экс-спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента.

Трамп назвал власти Ирана слишком глупыми, чтобы просить США о помощи Трамп подтвердил намерение вывести войска из Афганистана
Новости Украины ВенесуэлаНиколас МадуроДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь