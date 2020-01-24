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Мадуро просит ООН прислать наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле

Новости » В мире     24.01.2020 - 01:32
Мадуро просит ООН прислать наблюдателей на парламентские выборы в Венесуэле
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Мадуро также пригласил правительства стран Латинской Америки и ЕС содействовать национальному диалогу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро надеется на создание специальной комиссии ООН для наблюдения за выборами в Национальную ассамблею - парламент страны. Об этом он заявил в ходе памятных мероприятий по случаю 62-й годовщины свержения диктатуры Маркоса Переса Хименеса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мадуро.

Он также пригласил правительства стран Латинской Америки и Евросоюза содействовать национальному диалогу.

"Венесуэла желает, чтобы генеральный секретариат ООН назначил комиссию по сопровождению выборов, чтобы они стали свидетелями дня, когда народ Венесуэлы восстановит свою Национальную ассамблею", - заявил Мадуро.

Напомним, соперник лидера оппозиции и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов.

Как известно, в Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге после президентских выборов. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании экс-спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве президента.

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