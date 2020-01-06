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В Венесуэле произошел "парламентский переворот"

Новости » В мире     06.01.2020 - 04:24
В Венесуэле произошел "парламентский переворот"
Фото: парламент Венесуэлы (из открытых источников)

Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента

Соперник лидера оппозиции и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Оппозиция назвала произошедшее "парламентским переворотом" и заявила, что на сессии не было необходимого кворума.

Депутаты от оппозиции, представляющей большинство в Национальной ассамблее, не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками и провели свое собрание в здании редакции местной газеты. На этом собрании Гуайдо был вновь провозглашен председателем Национальной ассамблеи.

Как сообщает Telesur, президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового руководства парламента во главе с депутатом Луисом Паррой.

"Национальная ассамблея провела заседание в соответствии с конституцией в здании парламента. Было выбрано новое руководство, состоящее из оппозиции, во главе с депутатом Луисом Паррой", - сказал он.

По мнению Мадуро, депутаты восстали против "коррумпированного" Гуайдо.

Напомним, Национальная Асамблея Венесуэлы, возглавляемая оппозицией, одобрила изменение правила, которое позволит законодателям в изгнании голосовать на сессиях.

Оппозиция предполагает, что это правило укрепит шансы Хуана Гуайдо на переизбрание на пост главы собрания 5 января после того, как почти два десятка законодателей покинули страну или скрываются.

Это произошло после того, как в этом году они были лишены иммунитета, что подвергает их уголовному преследованию.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

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