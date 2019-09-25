США предоставят помощь временному президенту Венесуэлы

Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Помощь в размере 52 млн долларов выделят на независимые СМИ и систему здравоохранения

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство США по международному развитию USAID.

Как сообщаются, эти средства должны быть инвестированы в независимые СМИ, систему здравоохранения и в программы, которые поддерживает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают временное правительство Хуана Гуайдо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы в их усилиях по свержению нелегитимного режима Мадуро", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

Кроме того, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Штрафные меры были приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний.