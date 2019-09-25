ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США предоставят помощь временному президенту Венесуэлы

Новости » Политика    25.09.2019 - 11:03
США предоставят помощь временному президенту Венесуэлы
Фото: Хуан Гуайдо (asambleanacional.gob.ve)

Помощь в размере 52 млн долларов выделят на независимые СМИ и систему здравоохранения

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство США по международному развитию USAID.

Как сообщаются, эти средства должны быть инвестированы в независимые СМИ, систему здравоохранения и в программы, которые поддерживает контролируемая оппозицией Национальная ассамблея.

"Соединенные Штаты полностью поддерживают временное правительство Хуана Гуайдо, демократически избранную Национальную ассамблею и народ Венесуэлы в их усилиях по свержению нелегитимного режима Мадуро", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральная прокуратура Венесуэлы возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в конце января объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Поводом для процессуальных действий стало предполагаемое намерение политика отказаться от спорной территории у реки Эссекибо в пользу Гайаны.

Кроме того, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу. Штрафные меры были приняты против четырех зарегистрированных на Кипре и в Панаме судоходных компаний.

США ввели санкции против перевозчиков венесуэльской нефти Мадуро согласился на прямые переговоры с Трампом
Новости Украины ВенесуэлаСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь