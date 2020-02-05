Трамп пообіцяв знищити тиранію у Венесуелі

Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Трамп звернувся до Гуайдо і підтвердив, що саме його США вважають "законним президентом" Венесуели

США докладуть всіх зусиль, щоб знищити тиранію у Венесуелі. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час щорічного звернення до Конгресу про стан в країні.

Трамп назвав Мадуро нелегітимним президентом.

"США очолюють дипломатичну коаліцію з 59 країн проти соціалістичного диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро. Мадуро - незаконний правитель, тиран, який жорстоко поводиться зі своїм народом. Але влада тиранії Мадуро буде розгромлена і зломлена", - заявив він.

Зазначимо, що на виступ глави Білого дому у Конгресі США був запрошений тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо.

Трамп звернувся до Гуайдо і підтвердив, що саме його США вважають "справжнім і законним президентом" країни.

"Всі американці підтримують венесуельський народ та його боротьбу за свободу", - сказав він і додав, що США "підтримують надії кубинців, никарагуанцев і венесуельців на відновлення демократії".

Нагадаємо, суперник лідера опозиції і тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо і прихильник офіційної влади країни Луїс Парра 5 січня оголосив себе новим головою парламенту, тим самим змістивши Гуайдо з посади.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа надасть тимчасовому президенту Венесуели Хуану Гуайдо фінансову допомогу в розмірі 52 млн доларів.

Як відомо, у Венесуелі на початку 2019 року почалися масові протести проти Мадуро незабаром після приведення його до присяги після президентських виборів. Низка країн Заходу на чолі із США заявили про визнання екс-спікера парламенту Венесуели Хуана Гуайдо президентом.