Сенаторы США осуждают задержание РФ украинских моряков

Фото: Сенат США (trend.az)

Резолюция призывает мировое сообщество объединиться против России

Сенаторы Соедененных Штатов Америки (США) разработали резолюцию, которая осуждает задержание украинских кораблей в Керченском проливе и призывающую освободить всех украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт одного из авторов документа, председателя подкомитета сената по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности республиканца Рона Джонсона.

Одним из тех, кто разработал резолюцию был демократ Крис Мерфи. Резолюция содержит положения об осуждении провокационных действий РФ, а также призывает мировое сообщество объединиться в противовес России.

Подчеркивается, что задержание РФ украинских кораблей является нарушением обязательств России в рамках договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря.

В документе также содержится обращение к американскому президенту Дональду Трампу и его администрации, которых призывают при любой возможности решительно выражать несогласие с действиями России в Керченском проливе.

Отметим, ранее сенатор США от штата Нью-Джерси Боб Менендес призвал президента США Дональда Трампа увеличить военную поддержку Украине в связи с агрессией России возле Керченского пролива.