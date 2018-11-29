Трамп пообіцяв розібратися з атакою РФ на українські кораблі в Керченській протоці

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Раніше Трамп заявляв, що "йому не подобається те, що відбувається"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) заявив, що він розбереться з нападом РФ на українські кораблі і моряків в Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Трампа газеті The New York Post.

"Ми подивимося, ми збираємося розібратися в тому, що сталося в Керченській протоці", - сказав Трамп.

Раніше президент США Дональд Трамп також прокоментував ситуацію у Керченській протоці. "Нам не подобається те, що відбувається", - заявив він, підкресливши, що сподівається на поліпшення ситуації.

Зазначимо, сенатори Сполучених Штатів Америки розробили резолюцію, яка засуджує затримання українських кораблів в Керченській протоці і закликає звільнити всіх українських моряків.

Крім того, сенатор США від штату Нью-Джерсі Боб Менендес закликав президента США Дональда Трампа збільшити військову підтримку Україні у зв'язку з агресією Росії біля Керченської протоки.

28 листопада 2018 року набув чинності закон, яким передбачається введення військового положення в Україні.

Згідно з документом, воєнний стан вводиться строком на 30 днів та буде запроваджений у наступних областях України: