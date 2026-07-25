Трамп поновлює торговельну війну, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп розпочав новий етап торговельного протистояння, оголосивши про запровадження високих мит проти союзників та погрози новими обмеженнями для ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Удари по Канаді і Бразилії

За інформацією видання, протягом тижня Білий дім оголосив про намір впровадити 50% мито на імпорт з Канади сумою близько 20 мільярдів доларів через суперечки щодо автомобілів, молочної продукції та алкоголю.

Обмеження можуть набути чинності вже 19 серпня, якщо Оттава не виконає вимоги Вашингтона.

Крім того, Трамп висунув ультиматум виробникам генеричних ліків, давши їм два роки на перенесення виробництва до США під загрозою 100% мита.

Одночасно набули чинності додаткові 25% тарифи на імпорт з Бразилії, що змусило місцевий уряд виділити пакет допомоги експортерам на 3,6 мільярда доларів.

Також торговельне відомство США оголосило про мита у розмірі 10% та 12,5% для більшості основних торговельних партнерів через нібито недостатній контроль за примусовою працею у ланцюгах постачання.

Загострення з ЄС та судові позови

Наприкінці тижня американський президент пригрозив новими тарифами Європейському Союзу у відповідь на штраф у розмірі 1 мільярда доларів, накладений європейськими регуляторами на компанію Google.

Експерти зазначають, що бізнес та ринки вже починають адаптуватися до постійного тиску з боку Вашингтона.

"Дональд Трамп прагне відновити тарифну стіну", - заявив віцепрезидент Атлантичної ради Джош Ліпскі.

Дії адміністрації викликали обурення серед партнерів та внутрішнього бізнесу. Американські підприємці вже подали позови до Суду міжнародної торгівлі США, звинувативши Білий дім у незаконному використанні законодавчих норм для обходу попередніх судових рішень.

Аналітики наголошують, що Трамп знову обирає хибні цілі для економічного тиску.

"Адміністрація Трампа продовжує запроваджувати тарифи на партнерів і союзників і не вирішує більш серйозну проблему, яку представляє Китай", - зауважив старший науковий співробітник Інституту Петерсона Чед Баун.