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Трамп возобновляет торговую войну, - Bloomberg

16:10 25.07.2026 Сб
2 мин
Под удар попадают даже самые близкие союзники
aimg Сергей Козачук
Трамп возобновляет торговую войну, - Bloomberg Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп начал новый этап торгового противостояния, объявив о введении высоких пошлин против союзников и угроз новыми ограничениями для ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Удары по Канаде и Бразилии

По информации издания, в течение недели Белый дом объявил о намерении внедрить 50% пошлину на импорт из Канады суммой около 20 миллиардов долларов из-за споров по автомобилям, молочной продукции и алкоголю.

Ограничения могут вступить в силу уже 19 августа, если Оттава не выполнит требования Вашингтона.

Кроме того, Трамп выдвинул ультиматум производителям генерических лекарств, дав им два года на перенос производства в США под угрозой 100% пошлины.

Одновременно вступили в силу дополнительные 25% тарифы на импорт из Бразилии, что вынудило местное правительство выделить пакет помощи экспортерам на 3,6 миллиарда долларов.

Также торговое ведомство США объявило о пошлинах в размере 10% и 12,5% для большинства основных торговых партнеров из-за якобы недостаточного контроля над принудительным трудом в цепях поставок.

Обострение с ЕС и судебные тяжбы

В конце недели американский президент пригрозил новыми тарифами Европейскому Союзу в ответ на штраф в размере 1 миллиарда долларов, наложенный европейскими регуляторами на Google.

Эксперты отмечают, что бизнес и рынки уже начинают адаптироваться к постоянному давлению Вашингтона.

"Дональд Трамп стремится восстановить тарифную стену", - заявил вице-президент Атлантического совета Джош Липски.

Действия администрации вызвали негодование среди партнеров и внутреннего бизнеса. Американские предприниматели уже подали иски в Суд международной торговли США, обвинив Белый дом в незаконном использовании законодательных норм для обхода предыдущих судебных решений.

Аналитики подчеркивают, что Трамп снова выбирает ложные цели для экономического давления.

"Администрация Трампа продолжает вводить тарифы на партнеров и союзников и не решает более серьезную проблему, которую представляет Китай", - отметил старший научный сотрудник Института Петерсона Чед Баун.

Торговое давление США и споры с ЕС

Напомним, ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины против Европейского Союза в ответ на миллиардный штраф, наложенный европейскими регуляторами на компанию Google, а также из-за субсидирования авиастроительного концерна Airbus.

В то же время в самом США готовится почва и для внутриполитических новостей - Дональд Трамп заявил, что уже якобы победил на президентских выборах "трижды", и планирует баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз.

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