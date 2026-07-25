Трамп возобновляет торговую войну, - Bloomberg
Президент США Дональд Трамп начал новый этап торгового противостояния, объявив о введении высоких пошлин против союзников и угроз новыми ограничениями для ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Удары по Канаде и Бразилии
По информации издания, в течение недели Белый дом объявил о намерении внедрить 50% пошлину на импорт из Канады суммой около 20 миллиардов долларов из-за споров по автомобилям, молочной продукции и алкоголю.
Ограничения могут вступить в силу уже 19 августа, если Оттава не выполнит требования Вашингтона.
Кроме того, Трамп выдвинул ультиматум производителям генерических лекарств, дав им два года на перенос производства в США под угрозой 100% пошлины.
Одновременно вступили в силу дополнительные 25% тарифы на импорт из Бразилии, что вынудило местное правительство выделить пакет помощи экспортерам на 3,6 миллиарда долларов.
Также торговое ведомство США объявило о пошлинах в размере 10% и 12,5% для большинства основных торговых партнеров из-за якобы недостаточного контроля над принудительным трудом в цепях поставок.
Обострение с ЕС и судебные тяжбы
В конце недели американский президент пригрозил новыми тарифами Европейскому Союзу в ответ на штраф в размере 1 миллиарда долларов, наложенный европейскими регуляторами на Google.
Эксперты отмечают, что бизнес и рынки уже начинают адаптироваться к постоянному давлению Вашингтона.
"Дональд Трамп стремится восстановить тарифную стену", - заявил вице-президент Атлантического совета Джош Липски.
Действия администрации вызвали негодование среди партнеров и внутреннего бизнеса. Американские предприниматели уже подали иски в Суд международной торговли США, обвинив Белый дом в незаконном использовании законодательных норм для обхода предыдущих судебных решений.
Аналитики подчеркивают, что Трамп снова выбирает ложные цели для экономического давления.
"Администрация Трампа продолжает вводить тарифы на партнеров и союзников и не решает более серьезную проблему, которую представляет Китай", - отметил старший научный сотрудник Института Петерсона Чед Баун.
Торговое давление США и споры с ЕС
Напомним, ранее американский президент пригрозил ввести новые пошлины против Европейского Союза в ответ на миллиардный штраф, наложенный европейскими регуляторами на компанию Google, а также из-за субсидирования авиастроительного концерна Airbus.
В то же время в самом США готовится почва и для внутриполитических новостей - Дональд Трамп заявил, что уже якобы победил на президентских выборах "трижды", и планирует баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз.