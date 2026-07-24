Трамп погрожує ЄС через "практику пограбування" техногігантів США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та Х.

Трамп погрожує ЄС

Трамп звинуватив Європейський Союз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень.

Очільник США наводить такі дані про штрафи ЄС:

Apple - 15 мільярдів доларів,

Meta - 3 мільярди доларів,

Amazon - 2,5 мільярда доларів,

Google - 1 мільярд доларів.

"Це доводить загальну суму збитків Google до понад 18 мільярдів доларів! Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика... не продовжиться під час адміністрації Трампа", - зазначив він.

The European Union is at it again and, as usual, taking direct aim at GREAT American Companies! After having fined Apple, for no reason at all, 15 Billion Dollars, Meta, 3 Billion Dollars, Amazon 2.5 Billion Dollars, and many others, we have just been informed that Google, a… pic.twitter.com/mucAwjRlsU — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2026

Трамп обіцяє розслідування та нові штрафи

Президент США заявив про початок негайного розслідування щодо практики "пограбування" американських компаній і, відповідно, американських платників податків.

"Європейський Союз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну та вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані", - повідомив він.

Також Трамп зазначив, що на них США буде запроваджено значне тарифне обмеження якомога швидше.