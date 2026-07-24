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Трамп погрожує ЄС через "практику пограбування" техногігантів США

21:07 24.07.2026 Пт
2 хв
Нещодавно кілька американських топкомпаній були оштрафовані Євросоюзом
aimg Олена Бджола
Трамп погрожує ЄС через "практику пограбування" техногігантів США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Apple, Meta, Amazon та Google заплатят десятки мільярдів доларів штрафів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа у Truth Social та Х.

Трамп погрожує ЄС

Трамп звинуватив Європейський Союз у тому, що він знову оштрафував великі американські компанії. На його думку, це було зроблено без жодної причини та пояснень.

Очільник США наводить такі дані про штрафи ЄС:

  • Apple - 15 мільярдів доларів,
  • Meta - 3 мільярди доларів,
  • Amazon - 2,5 мільярда доларів,
  • Google - 1 мільярд доларів.

"Це доводить загальну суму збитків Google до понад 18 мільярдів доларів! Ця незаконна та вкрай дискримінаційна практика... не продовжиться під час адміністрації Трампа", - зазначив він.

Трамп обіцяє розслідування та нові штрафи

Президент США заявив про початок негайного розслідування щодо практики "пограбування" американських компаній і, відповідно, американських платників податків.

"Європейський Союз заплатить дуже високу ціну за цю незаконну та вкрай неетичну поведінку, про яку я їх постійно попереджав. Штрафи будуть повністю скасовані", - повідомив він.

Також Трамп зазначив, що на них США буде запроваджено значне тарифне обмеження якомога швидше.

Нагадаємо, у січні Трамп допустив тарифи проти тих країн, які виступають проти його намірів приєднати Гренландію до Америки.

Євросоюз оштрафував Google майже на 3 млрд євро за порушення антимонопольних правил. Президент США Дональд Трамп пригрозив, що відповість на такі дії.

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