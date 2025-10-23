ua en ru
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі

США, Четвер 23 жовтня 2025 23:24
Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Фото: засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао (wikimedia.org)
Автор: Оксана Тесленко

Президент США Дональд Трамп помилував засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши Чжао, який зазнав судового переслідування з боку адміністрації Байдена в рамках її війни з криптовалютами", - цитує видання прес-секретарку Білого дому Керолайн Лівітт.

Разом із цим Трамп скасував ще кілька кримінальних справ, пов’язаних із попередньою антикриптовалютною політикою. Зокрема, помилування отримали засновник даркнет-ринку Silk Road Росс Ульбріхт, який відбував довічне ув’язнення, та засновники криптобіржі BitMEX.

За що засудили засновника Binance?

Чанпена Чжао засудили у квітні минулого року за порушення закону про боротьбу з відмиванням грошей. За словами прокурорів, які вимагали засудити Чжао до трьох років в'язниці, незаконні транзакції, скоєні під його керівництвом, "завдали значної шкоди національній безпеці США".

До цього, у листопаді 2023 року Чжао залишив посаду керівника Binance і погодився заплатити штраф у розмірі 50 млн доларів.

Чжао створив найбільшу у світі криптовалютну біржу в 2017 році. Зрештою він потрапив у скрутне становище через нездатність впровадити адекватні заходи щодо боротьби з відмиванням грошей і визнав себе винним у порушеннях угоди з урядом США.

Нагадаємо, Дональд Трамп помилував учасників мітингу своїх прихильників, які незаконно проникли до Капітолію у січні 2021 року. Перелік вміщує більше тисячі прізвищ.

А колишній президент США Джо Байден за кілька годин до закінчення терміну його повноважень вирішив помилувати низку чиновників.

