Трамп помиловал основателя крупнейшей в мире криптобиржи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Президент Трамп воспользовался своими конституционными полномочиями, помиловав Чжао, который подвергся судебному преследованию со стороны администрации Байдена в рамках ее войны с криптовалютами", - цитирует издание пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Вместе с этим Трамп отменил еще несколько уголовных дел, связанных с предыдущей антикриптовалютной политикой. В частности, помилование получили основатель даркнет-рынка Silk Road Росс Ульбрихт, который отбывал пожизненное заключение, и основатели криптобиржи BitMEX.

За что осудили основателя Binance?

Чанпен Чжао получил приговор апреле прошлого года за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег. По словам прокуроров, которые требовали приговорить Чжао к трем годам тюрьмы, незаконные транзакции, совершенные под его руководством, "нанесли значительный ущерб национальной безопасности США".

До этого, в ноябре 2023 года Чжао покинул пост руководителя Binance и согласился заплатить штраф в размере 50 млн долларов.

Чжао создал крупнейшую в мире криптовалютную биржу в 2017 году. В конечном итоге он попал в затруднительное положение из-за неспособности внедрить адекватные меры по борьбе с отмыванием денег и признал себя виновным в нарушениях соглашения с правительством США.