Трамп пока не готов к торговому соглашению с Китаем

Соединенные Штаты в настоящий момент не готовы заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил Дональд Трамп во время государственного визита в Японию, передает агентство Bloomberg.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский президент заявил, что китайская сторона, вероятно, хотела бы сделки.

"Они хотели бы заключить соглашение. Мы не готовы заключить соглашение", - сказал он.

Трамп отметил, что американские тарифы на товары из Китая "могут очень, очень значительно вырасти".

Он заявил, что бизнес уходит из Китая в другие страны, включая США и азиатских соседей, включая Японию.

Тем не менее, он также выразил оптимизм, что крупнейшие экономики мира в конечном итоге достигнут соглашения. "Я думаю, что когда-нибудь в будущем у Китая и Соединенных Штатов будет отличное торговое соглашение, и мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп.

"Потому что я не верю, что Китай может продолжать платить эти сотни миллиардов долларов в виде тарифов. Я не верю, что они могут это сделать", - добавил он.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.