ru
ua

Трамп пока не готов к торговому соглашению с Китаем


Соглашение может быть достигнуто, но в будущем

Соединенные Штаты в настоящий момент не готовы заключить торговое соглашение с Китаем. Об этом заявил Дональд Трамп во время государственного визита в Японию, передает агентство Bloomberg.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский президент заявил, что китайская сторона, вероятно, хотела бы сделки.

"Они хотели бы заключить соглашение. Мы не готовы заключить соглашение", - сказал он.

Трамп отметил, что американские тарифы на товары из Китая "могут очень, очень значительно вырасти".

Он заявил, что бизнес уходит из Китая в другие страны, включая США и азиатских соседей, включая Японию.

Тем не менее, он также выразил оптимизм, что крупнейшие экономики мира в конечном итоге достигнут соглашения. "Я думаю, что когда-нибудь в будущем у Китая и Соединенных Штатов будет отличное торговое соглашение, и мы с нетерпением ждем этого", - сказал Трамп.

"Потому что я не верю, что Китай может продолжать платить эти сотни миллиардов долларов в виде тарифов. Я не верю, что они могут это сделать", - добавил он.

Напомним, торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем зашли в тупик. Причина задержки подписания соглашения - неготовность Пекина вносить изменения в законодательство, "как того требуют американцы".

10 мая президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в США китайских товаров еще на 300 млрд долларов. Таким образом, тарифы покроют весь импорт из Китая.

Трамп обжаловал решение суда раскрыть налоговые декларации Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам
Читать все новости