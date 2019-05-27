Трамп поки не готовий до торговельної угоди з Китаєм

Сполучені Штати в даний момент не готові укласти торговельну угоду з Китаєм. Про це заявив Дональд Трамп під час державного візиту в Японію, передає агентство Bloomberg.

На спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе американський президент заявив, що китайська сторона, ймовірно, хотіла б угоди.

"Вони хотіли б укласти угоду. Ми не готові укласти угоду", - сказав він.

Трамп зазначив, що американські тарифи на товари з Китаю "можуть дуже, дуже значно зрости".

Він заявив, що бізнес іде з Китаю в інші країни, включаючи США і азіатських сусідів, включаючи Японію.

Тим не менш, він також висловив оптимізм, що найбільші економіки світу в кінцевому підсумку досягнуть угоди. "Я думаю, що коли-небудь в майбутньому у Китая та Сполучених Штатів буде відмінна торгівельна угода, і ми з нетерпінням чекаємо цього", - сказав Трамп.

"Тому що я не вірю, що Китай може продовжувати платити ці сотні мільярдів доларів у вигляді тарифів. Я не вірю, що вони можуть це зробити", - додав він.

Нагадаємо, торгівельні переговори між Сполученими Штатами та Китаєм зайшли в глухий кут. Причина затримки підписання угоди - неготовність Пекіна вносити зміни в законодавство, як того вимагають американці".

10 травня президент США Дональд Трамп розпорядився ввести мита на ввезення в США китайських товарів ще на 300 млрд доларів. Таким чином, тарифи покриють весь імпорт з Китаю.