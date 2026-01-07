ua en ru
Головна » Новини » Політика

Трамп похвалився, що без його втручання Росія "отримала б усю Україну"

Вашингтон, Середа 07 січня 2026 17:29
UA EN RU
Трамп похвалився, що без його втручання Росія "отримала б усю Україну" Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп вважає, що якби він не втрутився, то Росія захопила б повністю всю Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американського лідера в Truth Social.

Трамп написав, що більшість із країн НАТО раніше "не платили за рахунками" і витрачали на оборону тільки 2% ВВП, поки він не став американським президентом. Тепер же країни Альянсу "платять 5% ВВП" у контексті оборонних витрат, додав президент.

"Без моєї участі Росія зараз мала б усю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 воєн, і Норвегія, член НАТО, по-дурному вирішила не вручати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Важливо те, що я врятував мільйони життів", - похвалився він.

На думку Трампа, Росія і Китай не бояться НАТО без Сполучених Штатів. Він висловив сумніви, що Альянс залишався б зі США, якби країна його потребувала.

"Ми завжди будемо поруч із НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч із нами", - додав він.

Що говорив Трамп про плани Росії

Нагадаємо, ще в травні президент США Дональд Трамп заявив про те, що Росії замало тих територій України, які вона захопила з початку повномасштабної війни.

За його словами, Москва хоче отримати повністю всю територію України.

Також нещодавно американський лідер, коментуючи "необхідність" територіальних поступок з боку України заради завершення війни, сказав про те, що Росія "за кілька місяців все одно захопить ті території".

Своєю чергою російський диктатор Володимир Путін нещодавно наказав своїм солдатам продовжувати наступ на Запоріжжя і розширити "буферну зону" в Сумській і Харківській областях.

