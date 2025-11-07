Трамп похвалився, що при ньому Україна "не втратила б території"

Трамп вкотре повторив, що війна Росії проти України мала тривати один тиждень. Він додав, що не розуміє, чому бойові дії тривають уже майже чотири роки.

"Взагалі вона ніколи не повинна була початися. І я б вирішив цю проблему, не поступившись нічим. Україна залишилася б такою, яка є. Тож було допущено колосальні помилки задовго до мого приходу", - додав він.

За словами Трампа, він "успадкував хаос" і намагається його вирішити.