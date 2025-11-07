Трамп похвастался, что при нем Украина "не потеряла бы территории"

Президент США Дональд Трамп считает, что если бы он занимал пост президента, Украина не потеряла бы территории, а войны удалось бы избежать.
Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
Трамп в очередной раз повторил, что война России против Украины должна была длиться одну неделю. Он добавил, что не понимает, почему боевые действия продолжаются уже почти четыре года.
"Вообще она никогда не должна была начаться. И я бы решил эту проблему, не уступив ничего. Украина осталась бы такой, какая есть. Так что были допущены колоссальные ошибки задолго до моего прихода", - добавил он.
По словам Трампа, он "унаследовал хаос" и пытается его решить.
Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно заявлял, что война России против Украины не началась бы, если бы он был президентом США.
До своего второго президентского срока американский лидер выражал уверенность, что сможет завершить войну в Украине, поскольку он "хорошо ладил" с российским диктатором Владимиром Путиным.
Он также говорил, что считал войну РФ против Украины "самой легкой" в контексте возможного завершения.
Недавно Трамп признал, что Путин его подвел. При этом, по его словам, хорошие отношения с главой Кремля уже ничего не значили.
Кроме того, американский президент отменил встречу с российским диктатором. По его словам, это произошло из-за того, что россияне "пока не хотят останавливаться".
В то же время Трамп допускал, что войну РФ против Украины все же удастся завершить. По его словам, шансы на встречу с Путиным еще остаются высокими.