Трамп похвастался, что при нем Украина "не потеряла бы территории"

Трамп в очередной раз повторил, что война России против Украины должна была длиться одну неделю. Он добавил, что не понимает, почему боевые действия продолжаются уже почти четыре года.

"Вообще она никогда не должна была начаться. И я бы решил эту проблему, не уступив ничего. Украина осталась бы такой, какая есть. Так что были допущены колоссальные ошибки задолго до моего прихода", - добавил он.

По словам Трампа, он "унаследовал хаос" и пытается его решить.