Трамп похвалився секретною зброєю США

Розробка нового озброєння у США

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Дональд Трамп уперше за 33 роки оголосив про намір відновити ядерні випробування.

Також він повідомив, що доручив Пентагону провести тести американського ядерного арсеналу "на рівній основі" з іншими ядерними державами. Разом з тим Трамп заявив, що Сполучені Штати мають більший ядерний арсенал і кращі озброєння, ніж Росія.

При цьому, президент США також анонсував створення нового класу кораблів під назвою "Трамп". Відомо, що перший із американських лінкорів даного класу може коштувати до 22 млрд доларів, що зробить його одним із найдорожчих військових кораблів в історії США.

Лінкор з керованими ракетами буде вдвічі більшим за будь-який крейсер чи есмінець, побудований ВМС з часів Другої світової війни, але приблизно втричі меншим за розмір авіаносця "Джеральд Р. Форд", який зараз є найдорожчим військовим кораблем США.

У інформаційному бюлетені ВМС зазначали, що корабель важитиме близько 35 тисяч тон і матиме екіпаж до 850 осіб.