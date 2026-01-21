Трамп похвастался секретным оружием США

Разработка нового вооружения в США

Напомним, в октябре 2025 года Дональд Трамп впервые за 33 года объявил о намерении возобновить ядерные испытания.

Также он сообщил, что поручил Пентагону провести тесты американского ядерного арсенала "на равной основе" с другими ядерными державами. Вместе с тем Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют больший ядерный арсенал и лучшие вооружения, чем Россия.

При этом, президент США также анонсировал создание нового класса кораблей под названием "Трамп". Известно, что первый из американских линкоров данного класса может стоить до 22 млрд долларов, что сделает его одним из самых дорогих военных кораблей в истории США.

Линкор с управляемыми ракетами будет вдвое больше любого крейсера или эсминца, построенного ВМС со времен Второй мировой войны, но примерно втрое меньше размера авианосца "Джеральд Р. Форд", который сейчас является самым дорогим военным кораблем США.

В информационном бюллетене ВМС отмечали, что корабль будет весить около 35 тысяч тонн и иметь экипаж до 850 человек.