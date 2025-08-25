ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Трамп погрожує ліцензіями NBC та ABC через об'єктивність у висвітленні новин

США, Понеділок 25 серпня 2025 07:23
UA EN RU
Трамп погрожує ліцензіями NBC та ABC через об'єктивність у висвітленні новин Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував американські телеканали NBC та ABC, заявивши, що вони "є найбільш упередженими мережами в історії" та можуть бути позбавлені ліцензій Федеральною комісією зі зв’язку (FCC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп поскаржився, що американські телеканали NBC та ABC нібито поширюють переважно негативні матеріали про його президентство.

"Мережі дають мені 97% поганих історій, попри дуже високу популярність і, на думку багатьох, одні з найкращих восьми місяців в історії президентства", - написав він.

За словами Трампа, така редакційна політика свідчить про "пряму залежність від Демократичної партії".

"На думку багатьох, їхні ліцензії FCC мають бути відкликані. Я б повністю підтримав це, бо вони настільки упереджені та неправдиві, що становлять реальну загрозу нашій демократії", - підкреслив президент.

Трамп погрожує ліцензіями NBC та ABC через об'єктивність у висвітленні новинВ іншому дописі Трамп указав, що має високі рейтинги підтримки, не уточнивши, однак, на які дані посилається.
Трамп погрожує ліцензіями NBC та ABC через об'єктивність у висвітленні новин

А ось за даними опитування The Economist/YouGov, проведеного 15-18 серпня серед 1568 респондентів, 56% американців повністю або частково не схвалюють дії Дональда Трампа на посаді президента, тоді як 40% висловили підтримку. Похибка дослідження становила близько 3,5%.

До речі, це не перший випадок, коли Трамп атакує NBC. Ще у 2017 році, під час першого президентського терміну, він ставив під сумнів доцільність надання FCC ліцензій телеканалам мережі після публікації матеріалу про нібито його заклики збільшити ядерний арсенал США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп своєю зовнішньою політикою сколихнув Європу навіть більше, чим російський диктатор Володимир Путін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
Новини
РФ зранку вдарила КАБами по Запорізькій області: пошкоджено енергетику та газопостачання
РФ зранку вдарила КАБами по Запорізькій області: пошкоджено енергетику та газопостачання
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили