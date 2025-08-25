ua en ru
Трамп угрожает лицензиями NBC и ABC из-за объективности в освещении новостей

США, Понедельник 25 августа 2025 07:23
Трамп угрожает лицензиями NBC и ABC из-за объективности в освещении новостей Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал американские телеканалы NBC и ABC, заявив, что они "являются самыми предвзятыми сетями в истории" и могут быть лишены лицензий Федеральной комиссией по связи (FCC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп пожаловался, что американские телеканалы NBC и ABC якобы распространяют преимущественно негативные материалы о его президентстве.

"Сети дают мне 97% плохих историй, несмотря на очень высокую популярность и, по мнению многих, одни из лучших восьми месяцев в истории президентства", - написал он.

По словам Трампа, такая редакционная политика свидетельствует о "прямой зависимости от Демократической партии".

"По мнению многих, их лицензии FCC должны быть отозваны. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и ложные, что представляют реальную угрозу нашей демократии", - подчеркнул президент.

Трамп угрожает лицензиями NBC и ABC из-за объективности в освещении новостейВ другом посте Трамп указал, что имеет высокие рейтинги поддержки, не уточнив, однако, на какие данные ссылается.
Трамп угрожает лицензиями NBC и ABC из-за объективности в освещении новостей

А вот по данным опроса The Economist/YouGov, проведенного 15-18 августа среди 1568 респондентов, 56% американцев полностью или частично не одобряют действия Дональда Трампа на посту президента, тогда как 40% выразили поддержку. Погрешность исследования составила около 3,5%.

Кстати, это не первый случай, когда Трамп атакует NBC. Еще в 2017 году, во время первого президентского срока, он ставил под сомнение целесообразность предоставления FCC лицензий телеканалам сети после публикации материала о якобы его призывах увеличить ядерный арсенал США.

Напомним, президент США Дональд Трамп своей внешней политикой всколыхнул Европу даже больше, чем российский диктатор Владимир Путин.

