Трамп сколихнув Європу навіть більше, ніж Путін, - президент Фінляндії
Президент США Дональд Трамп своєю зовнішньою політикою сколихнув Європу навіть більше, чим російський диктатор Володимир Путін.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Трамп пробудив Європу у зовнішній політиці, а Путін – у сфері безпеки. Якщо подивитися на витрати НАТО на оборону, то можна побачити, що Європа готується до гіршого через Путіна. У той же час, Трампу досить успішно вдалося чинити тиск на Європу, щоб вона збільшила свої витрати на оборону", - зазначив Стубб.
При цьому президент Фінляндії стверджує, що Путін провалив усі свої стратегічні цілі.
"Це, мабуть, найбільший стратегічний геополітичний провал у новітній історії", - підкреслив він.
За словами Стубба, жодної з поставлених Путіним цілей не було досягнуто. Своїми діями він об'єднав Європу, розширив НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції, фактично збільшив витрати НАТО на оборону із двох до п'яти відсотків ВВП.
"Якщо говорити про територіальні завоювання, то він уже 12 років намагається захопити Донецьку область України, половину якої фактично він зайняв ще до початку війни", - додав фінський лідер.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він очікує від європейських країн-членів НАТО збільшення витрат на оборону. Цільовий показник у 5% ВВП запропонував саме Вашингтон.
На тлі згоди країн Європи на такий цільовий показник очільник Пентагону Піт Хегсет уже визнав, що вони "активізувалися".
Згодом, наприкінці червня, лідери країн НАТО під час саміту в Гаазі зобов'язалися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП за 10 років. Таку вимогу висував президент США Дональд Трамп.
Новий цільовий показник оборонних витрат, який має бути досягнутий протягом наступних 10 років, являє собою стрибок на сотні мільярдів доларів на рік. Раніше країни НАТО повинні були витрачати на оборону 2% ВВП.