Трамп поговорив із Нетаньягу після масштабного удару по Ірану

Президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху на тлі приєднання американців до операції ізраїльтян в Ірані.

Про це повідомили в Білому домі, передає РБК-Україна з посиланням на СNN .

Сторони обговорили удари, які США завдали по іранських об'єктах. Ні в канцелярії глави ізраїльського уряду, ні в Білому домі поки що не розкрили деталі переговорів.

Удари по Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану. Ізраїль продовжував це робити досі.

Ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. В Ізраїлі попереджали, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.

У ніч на 22 червня США теж завдали ударів по іранських об'єктах. Інформацію про це підтвердив особисто президент Дональд Трамп, зазначивши, що об'єкт у Фордо припинив своє існування.

Днями міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛ продовжить операцію і знає, що для досягнення всіх цілей аятола "не може продовжувати існувати".

На тлі операції Ізраїлю, верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї назвав імена трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його в разі ліквідації.

Водночас громадян Ізраїлю попередили про посилення заходів безпеки на тлі загрози з боку Ірану.

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