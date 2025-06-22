На тлі удару США по Ірану: Ізраїль попередив своїх громадян

Ілюстративне фото: Ізраїль змінив інструкції для громадян через Іран (Getty Images)

Армія оборони Ізраїлю попередила ізраїльтян про посилення заходів безпеки на тлі загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

"З 03:45 набувають чинності оновлені інструкції Служби тилу. Згідно з новими правилами, у всіх регіонах країни зберігається тільки діяльність, яка необхідна для забезпечення базових потреб населення", - попередили військові ізраїльтян. Згідно з новими інструкціями, освітні заклади в Ізраїлі зачиняються, всі збори скасовуються, а працювати зможуть лише ті організації, які виконують лише життєво важливі функції. Водночас надійшла інформація про те, що президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху на тлі ударів американців по іранських об'єктах.