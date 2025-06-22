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На тлі удару США по Ірану: Ізраїль попередив своїх громадян

Неділя 22 червня 2025 04:28
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На тлі удару США по Ірану: Ізраїль попередив своїх громадян Ілюстративне фото: Ізраїль змінив інструкції для громадян через Іран (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Армія оборони Ізраїлю попередила ізраїльтян про посилення заходів безпеки на тлі загрози з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦАХАЛу.

"З 03:45 набувають чинності оновлені інструкції Служби тилу. Згідно з новими правилами, у всіх регіонах країни зберігається тільки діяльність, яка необхідна для забезпечення базових потреб населення", - попередили військові ізраїльтян.

Згідно з новими інструкціями, освітні заклади в Ізраїлі зачиняються, всі збори скасовуються, а працювати зможуть лише ті організації, які виконують лише життєво важливі функції.

Водночас надійшла інформація про те, що президент США Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху на тлі ударів американців по іранських об'єктах.

Удари по Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану і продовжує це робити досі.

Також були ліквідовані десятки топ-командирів Ірану і фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни. В Ізраїлі попереджали, що не зупиняться, поки не виконають своїх цілей.

У ніч на 22 червня США теж завдали ударів по іранських об'єктах. Інформацію про це підтвердив особисто президент Дональд Трамп, зазначивши, що об'єкт у Фордо припинив своє існування.

Днями міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛ продовжить операцію і знає, що для досягнення всіх цілей аятола "не може продовжувати існувати".

На тлі операції Ізраїлю, верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї назвав імена трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його в разі ліквідації.

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