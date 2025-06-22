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Трамп поговорил с Нетаньяху после масштабного удара по Ирану

Воскресенье 22 июня 2025 04:47
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Трамп поговорил с Нетаньяху после масштабного удара по Ирану Фото: Трамп поговорил с Нетаниягу из-за удара по Ирану (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне присоединения американцев к операции израильтян в Иране.

Об этом сообщили в Белом доме, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Стороны обсудили удары, которые США нанесли по иранским объектам. Ни в канцелярии главы израильского правительства, ни в Белом доме пока что не раскрыли детали переговоров.

Удары по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Львиный народ". ЦАХАЛ нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана. Израиль продолжал это делать до сих пор.

Ликвидированы десятки топ-командиров Ирана и физики-ядерщики, которые занимаются ядерной программой страны. В Израиле предупреждали, что не остановятся, пока не выполнят своих целей.

В ночь на 22 июня США тоже нанесли удары по иранским объектам. Информацию об этом подтвердил лично президент Дональд Трамп, отметив, что объект в Фордо прекратил свое существование.

На днях министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ продолжит операцию и знает, что для достижения всех целей аятолла "не может продолжать существовать".

На фоне операции Израиля, верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи назвал имена трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его в случае ликвидации.

В то же время граждан Израиля предупредили об ужесточении мер безопасности на фоне угрозы со стороны Ирана.

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Иран Дональд Трамп Нетаньяху Израиль
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