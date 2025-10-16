Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським, - Axios

Президент США Дональд Трамп у четвер, 16 жовтня, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як відомо, Трамп і Зеленський обговорять можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Джерело видання повідомило, що американський президент сьогодні проведе телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять, зокрема, ймовірні поставки Україні далекобійних ракет Tomahavk.

Також під час візиту до Вашингтона Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США, а також виступить у Конгресі перед переговорами з Трампом.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що президент США обговорюватиме з українським колегою перехід України в наступ.

Додамо, за оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.

