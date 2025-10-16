ua en ru
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським, - Axios

Четвер 16 жовтня 2025 17:33
UA EN RU
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп у четвер, 16 жовтня, проведе телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Джерело видання повідомило, що американський президент сьогодні проведе телефонну розмову з Путіним, щоб обговорити війну в Україні.

Розмова відбудеться за день до того, як Трамп прийматиме президента України Володимира Зеленського в Білому домі.

Як відомо, Трамп і Зеленський обговорять можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять, зокрема, ймовірні поставки Україні далекобійних ракет Tomahavk.

Також під час візиту до Вашингтона Зеленський проведе закриті зустрічі з оборонними та енергетичними корпораціями США, а також виступить у Конгресі перед переговорами з Трампом.

Окрім того, ЗМІ повідомляли, що президент США обговорюватиме з українським колегою перехід України в наступ.

Детальніше про зустріч у матеріалі РБК-Україна "Трамп і Зеленський готують нову зустріч у США: що відомо і чи будуть Tomahawk".

Додамо, за оцінкою директора оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки" Стейсі Петтіджон, Україні можуть передати лише від 20 до 50 ракет, що навряд чи суттєво вплине на хід війни.

Детальніше про те, чи передадуть США ракети Україні та що це змінить, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Володимир Путін Дональд Трамп Зустріч Зеленського та Трампа
