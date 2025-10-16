Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским, - Axios

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Источник издания сообщил, что американский президент сегодня проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, вероятные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahavk.

Также во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, а также выступит в Конгрессе перед переговорами с Трампом.

Кроме того, СМИ сообщали, что президент США будет обсуждать с украинским коллегой переход Украины в наступление.

Подробнее о встрече в материале РБК-Украина "Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk".