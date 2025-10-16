Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским, - Axios
Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Источник издания сообщил, что американский президент сегодня проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.
Разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.
Как известно, Трамп и Зеленский обсудят возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
Встреча Трампа и Зеленского
Также во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, а также выступит в Конгрессе перед переговорами с Трампом.
Кроме того, СМИ сообщали, что президент США будет обсуждать с украинским коллегой переход Украины в наступление.
