Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским, - Axios

Четверг 16 октября 2025 17:33
Трамп поговорит с Путиным перед встречей с Зеленским, - Axios Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Источник издания сообщил, что американский президент сегодня проведет телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить войну в Украине.

Разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме.

Как известно, Трамп и Зеленский обсудят возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Встреча Трампа и Зеленского

Напомним, в пятницу, 17 октября, в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, вероятные поставки Украине дальнобойных ракет Tomahavk.

Также во время визита в Вашингтон Зеленский проведет закрытые встречи с оборонными и энергетическими корпорациями США, а также выступит в Конгрессе перед переговорами с Трампом.

Кроме того, СМИ сообщали, что президент США будет обсуждать с украинским коллегой переход Украины в наступление.

Подробнее о встрече в материале РБК-Украина "Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk".

