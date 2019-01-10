Трамп може скасувати візит в Давос через "шатдаун"

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Білий дім ще не ухвалив останочного рішення, однак така можливість існує

Адміністрація президента Сполучених Штатів розглядає можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум в Давосі у зв'язку із продовженням "шатдауну" - тимчасової зупинки роботи уряду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal.

Форум розпочинається 22 січня 2019 у Швейцарії. Якщо до цього часу "шатдаун" не закінчиться, то президент США Дональд Трамп не братиме в ньому участь.

Також вирішено, що за будь-яких обставин, навіть якщо "шатдаун" продовжиться, то на форум у Давосі поїде міністр фінансів США Стівен Мнучин. Чисельність американської делегації при цьому буде значно обмежена.

Нагадаємо, 9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитись з демократами щодо припинення "шатдауну". Переговори він назвав "марною тратою часу".

За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде схвалене питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.