ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Трамп може скасувати візит в Давос через "шатдаун"

Новини » Політика    10.01.2019 - 03:54
Трамп може скасувати візит в Давос через "шатдаун"
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Білий дім ще не ухвалив останочного рішення, однак така можливість існує

Адміністрація президента Сполучених Штатів розглядає можливість скасування візиту Дональда Трампа на Всесвітній економічний форум в Давосі у зв'язку із продовженням "шатдауну" - тимчасової зупинки роботи уряду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Wall Street Journal.

Форум розпочинається 22 січня 2019 у Швейцарії. Якщо до цього часу "шатдаун" не закінчиться, то президент США Дональд Трамп не братиме в ньому участь.

Також вирішено, що за будь-яких обставин, навіть якщо "шатдаун" продовжиться, то на форум у Давосі поїде міністр фінансів США Стівен Мнучин. Чисельність американської делегації при цьому буде значно обмежена.

Нагадаємо, 9 січня 2019 Дональд Трамп не зміг домовитись з демократами щодо припинення "шатдауну". Переговори він назвав "марною тратою часу".

За його словами, переговори не просунуться в позитивному ключі, поки не буде схвалене питання фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою. Відзначимо, "шатдаун" у США триває з 24 грудня 2018.

Трамп готовий до перемир'я в торговельній війні з Китаєм, - Bloomberg Трамп пояснив нації свою позицію зі стіни на кордоні з Мексикою
Новини України Дональд ТрампДавос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся