Трамп может отменить визит в Давос из-за "шатдауна"

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Белый дом еще не принял останочного решение, однако такая возможность существует

Администрация президента Соединенных Штатов рассматривает возможность отмены визита Дональда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе в связи с продолжением "шатдауна" - временной остановки работы правительства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Форум начинается 22 января 2019 в Швейцарии. Если до этого времени "шатдаун" не закончится, то президент США Дональд Трамп не будет принимать в нем участие.

Также решено, что при любых обстоятельствах, даже если "шатдаун" продлится, на форум в Давосе поедет министр финансов США Стивен Мнучин. Численность американской делегации при этом будет значительно ограничена.

Напомним, 9 января 2019 Дональд Трамп не смог договориться с демократами о прекращении "шатдауна". Переговоры он назвал "пустой тратой времени".

По его словам, переговоры не продвинутся в позитивном ключе, пока не будет принято вопрос финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Отметим, "шатдаун" в США длится с 24 декабря 2018.