Трамп хочет купить Гренландию

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Он просит своих советников узнать о возможности такой покупки

Президент США Дональд Трамп интересовался, что надо для того, чтоб купить Гренландию, которая является частью Дании. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Источники в Белом доме сообщили, что Трамп неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

Трамп, отмечает WSJ, даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.

Издание пишет, что некоторые советники Трампа видят в покупке острова "мимолетное увлечение" американского президена, которое вряд ли осуществится.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время визита в Японию рекомендовал правительству в Токио расширить закупки американских вооружений.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп заявил, что лидеру КНР Си Цзиньпин необходимо лично встретиться с протестующими в Гонконге.