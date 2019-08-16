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В Дании ответили на планы Трампа купить Гренландию

Новости » Политика    16.08.2019 - 13:49
В Дании ответили на планы Трампа купить Гренландию
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Желание Трампа покупки Гренландии считают безумием

Датские политики высмеяли президента США Дональда Трампа относительно его желания купить Гренландию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датскую газету Ekstra Bladet.

Против продажи выступили представители разных политических сил Дании.

Так, представитель датской народной партии Сорен Эсперсен считает, что идея продажи Гренландии является абсолютным безумием. Депутат и лидер красно-зеленой коалиции Дании Парнилле Скипер заявила, что Гренландия не продается. А бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще считает эту информацию первоапрельской шуткой.

Напомним, Гренландия является автономной территорией и принадлежит Дании.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Президент США Дональд Трамп хочет купить у Дании Гренландию. По информации источников в Белом доме, Трамп неоднократно интересовался вопросом покупки острова у своих советников.

Также, президент США рекомендовал правительству Японии увеличить закупки американских вооружений во время своего визита в Токио. По мнению Трампа, это даст возможность японской армии защититься от Северной Кореи.

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