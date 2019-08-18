Советник Трампа подтвердил наличие планов о покупке Гренландии

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Трамп изучает возможность покупки Гренландии, несмотря на ответ Копенгагена

Белый дом на самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии. Об этом в интервью Fox News заявил ведущий советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

По его словам, Вашингтон продолжает рассматривать идею покупки Гренландии, несмотря на официальный ответ датских властей.

"Ситуация развивается, мы это изучаем. Гренландия принадлежит Дании. Дания - это наш союзник, а Гренландия - стратегическое место... Я просто говорю, что президент, который кое-что знает о покупке недвижимости, хочет изучить это", - отметил Кудлоу.

Напомним, на этой неделе газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки Гренландии. Среди обсуждаемых вопросов - возможность расширить военное присутствие США в Арктике.

Также издание напомнило, что это не первая попытка США купить Гренландию, так как после Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за нее 100 млн долларов.

В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой