Головна » Новини » Політика

Трамп почав телефонну розмову з Путіним

США, Четвер 16 жовтня 2025 18:34
UA EN RU
Трамп почав телефонну розмову з Путіним Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп ввечері 16 жовтня проводить телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соцмережі Truth Social.

"Зараз я розмовляю з Путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і Путін, повідомлю про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання", - написав Трамп.

Про що саме американський президент розмовляє з російським диктатором, наразі невідомо. Американські ЗМІ, які повідомили про початок розмови ще до допису Трампа, також не вдавалися у подробиці.

Зазначимо, американські ЗМІ ще до розмови писали, що Трамп збирається поговорити із Путіним перед тим, як Вашингтон відвідає президент України Володимир Зеленський. Проте теми, на які лідер США буде спілкуватися з російським диктатором, не повідомлялися.

Це вже не перший випадок, коли Трамп розмовляє з Путіним напередодні, або навіть під час візитів українських або європейських союзників. За підсумками зустрічі у Білому домі 18 серпня, коли там були Зеленський та європейські союзники, Трамп телефонував Путіну, щоб домовитися про зустріч на рівні лідерів країн. Спочатку Росія підтримала ідею та виступила за двосторонній формат зустрічі, але потім, через саботаж Кремля, ці плани було зірвано.

Зустріч Зеленського і Трампа: деталі

Між тим, як відомо, Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні вже 17 жовтня - цієї п'ятниці. Лідери будуть обговорювати питання надання Україні далекобійної зброї. В першу чергу, мова йде про ракети Tomahawk.

Також Трамп обговорюватиме із Зеленським перехід України в наступ. Трамп вважає, що Україна здатна наступати, а президент Зеленський, зі свого боку, має думку, що російський наступ на сході цієї осені - остання військова активність РФ, на яку окупанти ще будуть здатні. Вже наступного року, можливо, будуть мирні переговори.

