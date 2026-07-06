Трамп почав інакше дивитися на війну в Україні, - Зеленський

За словами Зеленського, під час телефонної розмови в суботу президент США Дональд Трамп заявив, що Україна "дуже добре справляється" зі своєю кампанією далекобійних ударів безпілотниками.

На запитання, чи достатньо цього, щоб Трамп остаточно став на бік України, Зеленський відповів, що, на його відчуття, американський лідер почав дивитися на війну по-новому.

"Президент Трамп хоче бути там, де є успіх", - наголосив Зеленський.

Президент України припустив, що на позицію Трампа можуть впливати не лише його особисті погляди, а й наближення виборів, політичний статус та уявлення про те, як можна завершити війну Росії проти України.