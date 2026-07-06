Трамп відчуває гостру потребу закінчити війну: AP дізналося мету зустрічі із Зеленським

Саміт НАТО в Анкарі, що відбудеться 7-8 липня, може стати майданчиком для обговорення шляхів завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у середу під час саміту НАТО в Анкарі. Зустріч підтвердила речниця Білого дому Анна Келлі у розмові з журналістами.

За даними AP, високопоставлений американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що Трамп відчуває нагальну потребу припинити війну Росії проти України. Саме шляхи її завершення президент США планує обговорити із Зеленським.

Цей же чиновник додав, що після переговорів в Анкарі Трамп, як очікується, зв'яжеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Напередодні Трамп окремо поговорив телефоном із Зеленським та Путіним. Обидва лідери привітали президента США з 250-річчям незалежності країни.

Зеленський після розмови заявив, що сторони обговорили ситуацію на фронті. Він також повідомив про "реальну перспективу завершення цієї війни" та зазначив, що діалог продовжиться під час саміту НАТО.

У Кремлі після дзвінка заявили, що Трамп нібито підтвердив готовність сприяти швидкому припиненню бойових дій і пошуку мирних шляхів врегулювання війни.